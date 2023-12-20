Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 Ağustos 2021 - 01 Haziran 2023 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir ecza deposunda çalışan A.D.(E-49)’nin, şirkete ait çeşitli ilaç ve kozmetik ürünleri için sahte olarak düzenlediği toplam 178 adet faturayı, şirketin depo sorumlusuna ibraz edip tedavüle sürmek suretiyle, bahse konu faturalarda belirtilen toplam 138.418,02 TL değerindeki ürünleri depodan çıkarıp zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı ve ayrıca ülke genelinde faaliyet gösteren işletmelere, şirket adına yapmış olduğu satışlar karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 405.334,74 TL parayı şirket muhasebesine teslim etmeyip, zimmetine geçirmek suretiyle de çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

