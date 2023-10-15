Polis açıklamasına göre, 11-14 Ekim tarihleri arasında merkez şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen 28 bin 800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro’yu işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçiren U.A ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Polis açıklamasına göre, 11-14 Ekim tarihleri arasında merkez şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen 28 bin 800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro’yu işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçiren U.A ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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