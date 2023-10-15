Polis açıklamasına göre, 11-14 Ekim tarihleri arasında merkez şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen 28 bin 800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro’yu işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçiren U.A ile ilgili soruşturma devam ediyor.