Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
30.04.2025 tarihinde, saat 07:20 sıralarında, Çamlıbel - Kalkanlı Anayolu’nun 6-7’inci km’leri arasında, Muhammed Sıtkı ŞEN (E-27) yönetimindeki JU 814 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bankete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammed Sıtkı ŞEN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.