Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

21 06 2025 tanhınde, saat 17:00 sıralarında, Çamlıköy'de, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük alan içerisinde bulunan yaklaşık 210 adet çam ağacı ve maki bitki örtüsü ve yanarak zarar gördü. Yangına Polis İtfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel, bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Yangın sırasında, yangın söndürme çalışmalarına katkı koyan bir traktörün lastiği yanarak hasar gördü. Yangın Çevre emniyet şeridi Orman Dairesine ait iş makinesi ile sağlanmıştır. Soruşturma devam etmektedir