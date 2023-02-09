Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti. HABERE GİT

Deprem felaketine ilişkin son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.

Buna göre, kimliği belirlenen can kaybı sayısı 14 bin 351'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 63 bin 794.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.