Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla gerçekleşen iki deprem sonrası Güneydoğu ve Doğu Anadolu adeta kıyamet yerine döndü.

Sabaha karşı saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun şekilde etkili oldu.

Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sürerken ikinci büyük deprem meydana geldi. Saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü de 7.6 olarak açıklandı.

İlk depremde hasar görmüş birçok bina ikinci depremle birlikte yerle bir oldu.

CAN KAYBI 3 BİN 419'A YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı.

Oktay açıklamasında şunları söyledi: "Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında. Enkazdan çıkarılan vatandaş sayısı 8 bini geçti, yıkılan bina sayısı 5 bin 775. 312 artçı deprem oldu. Tüm illerde toplam 12 bin 181 arama kurtarma ekibimiz var. Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili çok ciddi yol alınmıştır. 500'ü geçti diye biliyoruz, tamamı sahada. Bu sabah itibarıyla hava araçlarını kullanma şansımız arttı."