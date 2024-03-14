Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Boğaz Şehitliğinde yapılacak törenlerde, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaz Şehitliği ile Gazimağusa’da Çanakkale Şehitliği'nde konuşma yapacak.

-Boğaz Şehitliği

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde saat 10.00'da düzenlenecek tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri imzalanacak.

Törende, Anıtkabir'e konmak üzere Boğaz Şehitliği'nden alınan toprak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na teslim edilecek.

Boğaz Şehitliği'ndeki tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla sonra erecek.

-Lefkoşa

Lefkoşa'daki tören, Tekke Bahçesi Şehitliği'nde saat 09.00'da çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Şehitlik Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.

-Gazimağusa

Gazimağusa'daki tören Çanakkale Şehitliği'nde saat 13.30’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun konuşma yapacağı tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak, konuşma ve şiirlerle devam edecek.

Şehitler için dua okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00'da başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

-İskele

İskele'de Larnaka Şehitleri Anıtı önünde saat 10.00'da yapılacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak, konuşma ve şiirlerin okunmasıyla devam edecek.

Tören sonunda şehitler için dua okunacak.

-Lefke

Lefke'de, Lefke Kemal Özalper Şehitliği'nde düzenlenecek tören saat 09.00'da başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın okunacağı törende, Şehitlik Özel Defteri imzalanacak, şiir ve konuşmalar yapılacak, dua okunacak.

-Girne

Girne'de Karaoğlanoğlu Şehitliği'nde saat 10.00'da yapılacak törende saygı duruşu, saygı atışı, ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende konuşmalar ve şiir okunmasından sonra şehitlik gezilerek, kabirlere çiçek bırakılacak.