Kahve, binlerce yıldır farklı kültürlerde enerjinin ve keyifli sohbetlerin simgesi olmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Türk kahvesinin sağlık üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, doğru şekilde tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekleyen ve metabolizmayı hızlandırdığını belirtti. Karatay, Türk kahvesinin nasıl tüketilmesi gerektiğini ve filtre kahvenin yapılışındaki tehlikeyi açıkladı. Filtre kahve hazırlarken kullanılan kağıt filtrelerin bromür gibi zararlı kimyasallar içerdiğini belirten Karatay, bu maddelerin sıcak suyla birlikte vücuda geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Karatay, "Her kahve aynı değil. Her yağ ve kırmızı et aynı olmadığı gibi... Türk kahvesinin hazırlanma şekli çok önemlidir. Çok yüksek bir antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar, çok önemlidir" dedi.

Canan Karatay açıkladı: Kahve ne zaman içilmeli? Kahve nasıl tüketilmeli?

Karatay açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"İçinde bulunan kafein de bizi uyarır. Sabah kalktığımızda bir Türk kahvesi içmek ben "çatma kahve" diyorum. Türk kahvesini koyup üstüne sıcak su ekliyorum. Dışarıda satılan eriyen kahveler çok tehlikelidir, onlar kimyasal doludur. Kimyasalları sıcak olarak vücuda sokuyoruz.

Ayrıca üzerine eklenen süt tozu da oldukça tehlikelidir. Türk kahvesi sade olarak içilecek. Türk kahvesi şekersiz olduğu sürece detokstur. Şeker yok ama içine saf yağ eklenebilir. Bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önlemek için Türk kahvesi sabahları aç karnına içilmelidir. Uyku kaçırmasının yanı sıra beyni de çalıştırıyor. Sinir sistemini çok iyi çalıştırıyor.

Filtre kahveyi hazırlarken dikkat

Kendimiz filtre kahve yapabiliriz. Yalnız filtre kahvenin, filtresi kağıtsa çok tehlikelidir. O kağıtlardaki bromür ve kimyasallar sıcak su içinden geçtiği zaman vücuda da geçer. En tehlikeli zehirlerden biridir."