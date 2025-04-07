Bakan Dinçyürek, sağlığın herkesin temel hakkı olduğunu belirterek, bu hakkın hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara sunulması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlığın yaşam kalitesinin artırılmasında ve sürdürülebilirliğinde temel bir rol oynadığını ifade eden Dinçyürek, sağlık bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti. “Sağlık, anne karnından başlayarak bebeklikten yaşlılığa kadar herkes içindir,” diyen Dinçyürek, Bakanlık olarak toplumun tüm kesimlerine hizmet sunduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri kapsadığını belirten Bakan Dinçyürek, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hastane ve sağlık merkezlerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, ihtiyaç duyulan branşlarda hekim kadrolarının genişletildiğini de ekledi.

Bakan Dinçyürek, sağlığın korunmasında emek veren tüm sağlık çalışanlarına ve toplum sağlığına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, “Zaman mefhumu olmadan, büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin Dünya Sağlık Günü’nü kutluyorum,” dedi.