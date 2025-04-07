Bakan Dinçyürek, Parkinson hastalarının tedavisinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, “İlaç tedavisiyle çare bulamadığımız hastalarımıza, beyine yerleştirilen elektrotlar ve piller sayesinde cerrahi müdahalelerle yeniden yaşam kalitesi kazandırıyoruz,” dedi. Özellikle yürüyemez durumda olan ya da hareket kabiliyeti ciddi şekilde kısıtlı hastaların, bu yöntemle normal hayatlarına döndüğünü kaydeden Dinçyürek, söz konusu cerrahi operasyonun dünyada sadece belirli merkezlerde yapılabildiğine dikkat çekti.

Yakın zamanda, 30 yıldır Parkinson hastalığıyla yaşayan ve artık ilaç tedavisine yanıt vermeyen 50 yaşındaki bir hastaya yapılan cerrahi müdahaleyle çok erken safhada bile normale dönüş sağlandığını belirten Dinçyürek, bu sürece destek veren tüm sağlık ekibine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Başta ekibin başındaki Dr. Çağın Ozankaya olmak üzere tüm ekibi kutluyorum. Bu gelişme, ülkemizde çaresiz kalan Parkinson hastaları için büyük bir avantaj oldu. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bu ve benzeri teknolojik gelişimleri desteklemeye devam ediyor, sağlık alanında KKTC’yi her alanda ileri taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz.”

Ozankaya:” Uluslararası düzeyde başarılarımız var “

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya da yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde 50 yaşındaki bir hastaya yapılan operasyonun başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

“10 ay içinde gerçekleştirdiğimiz 9 vakayla önemli bir yol katettik. Bu sayılar kadar önemli olan, hastalarımızın hayat kalitesinin yükselmesidir. Artık uluslararası kongrelerde ülkemizi temsil edebildiğimiz bir noktaya geldik. Bu son derece gurur verici,” dedi.

Ozankaya, Parkinson’un yanı sıra distoni, esansiyel tremor, majör depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ve Tourette sendromu gibi hastalıklarda da bu yöntemi başarıyla uyguladıklarını belirtti. Yaklaşık 15-20 kişilik bir ekiple yürütülen bu ameliyatların hem teknik hem de organizasyonel açıdan titizlikle yapıldığını vurgulayan Ozankaya, Sağlık Bakanlığı’na ve ameliyat sürecinde destek veren Prof. Dr. Tanju Uçar’a teşekkür etti.