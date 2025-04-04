Binanın tamirata ve yeniden düzenlemeye ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, bu doğrultuda planlamaların tamamlandığını ve kısa sürede çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Akdoğan Sağlık Merkezi’nin daha etkin ve yüksek kapasitede hizmet verebilmesi için binanın mimari tasarımında da bazı değişikliklere gidileceğini belirten Dinçyürek, ayrıca bölgenin ihtiyacı doğrultusunda bir hasta nakil aracının daha hizmete kazandırılacağını ifade etti. Yeni araçla birlikte sağlık hizmetlerinin halka daha hızlı ve kolay ulaşmasının sağlanacağını vurgulayan Dinçyürek, böylece 112 ambulans sisteminin de daha etkin hale getirileceğini belirtti.

Bölgedeki tüm tespitlerin hızlı bir şekilde değerlendirilerek halkın daha rahat sağlık hizmeti alması için çalıştıklarını dile getiren Dinçyürek, tadilat sürecinin kısa sürede tamamlanacağını ve çalışmaların herkes tarafından görüleceğini ifade etti.

Yenileme süreci tamamlandıktan sonra merkezi tekrar yerinde inceleyeceklerini belirten Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’nin geniş bir nüfusa ve birçok köye hizmet verdiğini hatırlattı.

Son dönemde Vadili, İnönü ve Beyarmudu’na açılan yeni sağlık merkezleri ile bölgeye destek sağlandığını ve Akdoğan’nın üzerindeki yükün bir miktar azaltıldığını ifade eden Dinçyürek, yapılan güçlendirme çalışmalarıyla sağlık merkezinin daha iyi koşullarda ve daha yüksek kapasitede hizmet vereceğini vurguladı.

Bakan Dinçyürek, sürece katkı koyan tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.