Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken düştüğü anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Topa kafa atmak isterken dengesini kaybederek yere düşen Cumhurbaşkanı Tatar videonun sosyal medyada yayılmasından sonra “Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Armağan Candan ise olaya farklı bir yinden yaklaştı. Okullardaki spor yapılan zeminlerin kötü olduğuna dikkat çeken Candan, geçtiğimiz yıl bir okulda buna benzer bir olayın yaşandığını ve bir öğrencinin kafa tasını çatlattığını kaydetti.

Candan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Acı olan Sn.Tatar'ın başına gelen değil, acı olan birçok okulumuzda çocuklarımızın uygun olmayan sahalarda spor yapıyor olması...Sendikadan aldığım bilgiye göre geçtiğimiz yıl bir okulumuzda benzer bir zeminde düşen bir çocuğumuzun kafatası çatlamış...Esas konuşulması gereken bu... Armağan Candan