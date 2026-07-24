Meteoroloji, yarın öğle saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre, pazar gününden itibaren ise hava açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek sıcaklığının, hafta sonu iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 31–34 derece dolaylarında seyretmesi; pazartesinden itibaren ise iç kesimlerde 39-42, sahillerde 35-38 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yarın ise yer yer kuvvetli ve fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.