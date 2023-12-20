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İtfaiyecilerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cape Town Acil Servis Sözcüsü Jermaine Carelse, basına yaptığı açıklamada, yangında Güney Afrika donanma üssüne ait bir binanın hasar aldığı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 300 itfaiye erininin müdahale ettiği yangında 5 itfaiyeci yaralandı. Yaralananlardan 2'si hastaneye kaldırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Simon's Town bölgesinde 19 Aralık'ta çıkan yangının çevreye yayılmasının ardındanSimonskloof ve Harbour Heights bölgelerinde yaşayanlar tahliye edildi.

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