Capiton Construction LTD., İskele’de gerçekleştirdiği projede ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Şirket, %30 peşinat ile 90 aya (8 yıla) kadar faizsiz ve bankasız ödeme kolaylığı sağlayan kampanyasını “Herkes ev sahibi olana kadar” sürdüreceğini duyurdu.

Kampanyanın Öne Çıkan Başlıkları:

  • %30 peşinat
  • Faizsiz ödeme planı
  • Banka yok, kefil yok
  • 90 aya kadar vade imkanı
  • İskele bölgesinde güçlü ve modern projeler

Geleceğini ertelemek istemeyenler için önemli bir fırsat sunduklarını belirten Capiton Construction, kampanyanın sınırlı süreyle değil, ev sahibi olmak isteyen herkes yararlanana kadar devam edeceğini vurguladı.

İletişim:

0539 140 20 04

0539 140 20 00