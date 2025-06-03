Haber: Bahar SANCAR

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte, vatandaşların Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Esnaf ise yaklaşan bayramdan umduğunu bulamadı. Gündem Kıbrıs’a konuşan esnaflar, bayram öncesi yoğunluğun yaşanmadığını, eski bayramlardaki gibi bir hareketlilik olmadığını ifade ederek, “Nerede o eski bayramlar” dedi.

Özhan Güzeloğlu:

Lefkoşa’da ayakkabı satışı yapan Özhan Güzeloğlu, “Sterlinin kuru belli, hayat şartları belli… Bir önceki yıldan daha iyi değiliz. Bundan sonra da daha iyi olacağını sanmıyorum. Artık ayakkabı işi zorunlu oldu. Onun dışında insanlar bayramı da önemsemiyor eksiden olduğu gibi. Bayramlık kıyafet alayım, bayramlık ayakkabı giyeyim dertleri kalmadı. Yeni bir zamana girdik” dedi. Güzeloğlu, “Bu zamanda bencillik arttı. Bu da biraz teknolojiye bağlı. Parası olan eğlenecek alacak, olmayan da uzaktan bakacak. Bu klasik bir şeydir. Artık her dönem yaşadığımız bir durum bu. Ben orijinal Kıbrıslıyım. Kıbrıslılarda o eski bayram havası kalmadı. Türkiye’den gelen ve buraya yerleşen vatandaşlarda dikkat ettiğim kadarıyla bayramı bizden daha güzel kutluyorlar, çocuklarına yeni kıyafetler alıyorlar. Bu neden böyle oldu? Belki de aşırı çok şey yaşamaktan, belki de sürekli mangal pişirmek artık bizde normalleşti bir özelliği kalmadı. Üzücü bir durum bu. Bayramı bayram gibi yaşamıyoruz” dedi.

Sevim Çetin:

Lefkoşa’da giyim sektöründe esnaf olan Sevim Çetin, geçmiş yıllara göre bu sene bir bayram yoğunluğu yaşamadıklarını ifade ederek, “Bizim rutin kendi müşterilerimizin dışında bir farklılık yok. Bir bayram yoğunluğu yaşamıyoruz. Genel anlamda da oturmuş, kalıplaşmış müşterimiz olduğu için dükkânı çevirebiliyoruz” diye konuştu.

Mevlüt Avcı:

Girne’de esnaf olan Mevlüt Avcı ise, çarşıda bir bayram havası yaşanmadığını kaydederek, “Bayram havası yok. İşler ise içler acısı. Girne çarşıda turist yok. Turist otellerde lüks konaklamalarda. Turist çarşıya çıksa bile esnafa faydaları yok. Yiyeceklerini bile yanlarına getiriyorlar çarşıya. Eskiden olduğu gibi bayram havası da kalmadı. Sadece fiyatlarımız yerinde dursun, yeter artış gelmesin. Bu bayram Kurban kesmek isteyen de yok. Kurban fiyatları ortalama 35 bin TL civarında. İnsanlar kurban bile alamıyor” ifadelerini kullandı.

İbrahim Akay:

Girne’de esnaf İbrahim Akay ise çarşıda bir bayram havası yaşanmadığını söyledi. Akay, “Maalesef bir bayram havası yok. Biz gözlük ve saat işindeydik. Konfeksiyon işine yeni girdik. Ama maalesef pek bayramı hissedemedik. Sanırım toplumda da alışkanlıklarımız değişti. İşlerin durgunlaşmasında Güney’in de etkisi var. Alışveriş Güney’e kaydı. O da bir büyük etken oldu bizler için. Ürünlerin orijinal mi sahtemi kavgası bilinmezlik yaratıyor. Bu da büyük bir handikaptır. İnsanlar Güney’den bir ürün aldığına kesin orijinal diyor ama buradan aldıklarına şüpheyle yaklaşıyor. Çünkü Güney’de sahte ürün cezası var. Bir işletme sahte ürün satarsa ciddi cezalarla karşılaşıyor. Bizde ise genellikle sahte ürünler var. 4-5 şirket var orijinal ürün satan. Bu da Güney’le rekabeti engelliyor. Devletin orijinal olmayan ürünler konusunda girişim yapılması lazım. Bizde de cazalar getirilmelidir. Hem halkın hem esnafın çıkarlarının korunması gerekiyor” dedi.

Ali Tektan:

Ali Tektan, kendisinin elektrik işinde olduğunu ve otellerle çalıştığı için bayram öncesinde yoğunluk yaşadığını söyleyerek, “Ancak Girne çarşıda henüz bir bayram yoğunluğu yok. Genel anlamda çarşı memnun değil. Esnaf Cumartesi-Pazar’ı bekliyor. Bayramda tatile gelecek olanlar var o nedenle çarşı canlanabilir ama geçici olacaktır” ifadelerini kullandı.