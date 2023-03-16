Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, bağış çekini bugün Casino İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, Platform Koordinatörü Erçin Tekakpınar’a verdi.

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Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek bağışlarının devam edeceğini söyledi.