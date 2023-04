Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve ekibi ile dün belediye binasında bir araya gelerek bölgede yaşanan sorunlara yönelik bilgi aktarımında bulundu, bu sorunların çözümüne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kırok, gelecek nesillere yaşanabilir alanlar bırakabilmek adına bazı adımların atıldığını belirterek, daha fazla geç kalmadan gerekli çalışmalara başlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Ceyhun Kırok, çalışmalarla ilgili katılımcı bir yaklaşımla tüm taraflarla iş birliği içerisinde hareket edeceklerini ifade etti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise birlik uzman kadrosunun 2 yıla yakın süredir dünyadaki başarı örneklerini ve en çok ziyaretçi ağırlayan benzer iklim, kültür ve özelliklere sahip, Akdeniz’e kıyısı olan bölgeler üzerinde çok detaylı ve titiz bir araştırma yaptıklarını aktardı.

Gürcafer, birlik uzmanlarının örneklerine bakılan bu ülkelerin nasıl bir gelişim sürecinden geçerek, hangi alanlarda ne gibi uygulamalar yaparak bugün çok yüksek turizm gelirlerine sahip olabildiklerini araştırdığını, rakamsal verilerle pandemi öncesi ve sonrasındaki şemayı detaylandırdığını söyledi.

Gürcafer’in sözlerinin ardından KTİMB uzman kadrosu, ‘Kuzey Sahillerini Sürdürülebilir Çevresel Gelişim Temelinde’, ‘Kırsal Dokusunu Koruyarak’, ‘Ekonomik Değeri ve Yaşam Kalitesi Yüksek’, ‘Kentsel Altyapısı Gelişmiş Yaşam Alanlarına Dönüştürmenin Önemi’ni içeren bir sunum gerçekleştirdi.

GÜRCAFER: “BÜTÜNLÜKLÜ BİR GELİŞİM STRATEJİSİ VE VİZYONU İLE PLANLANMA ŞART”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Çatalköy ve Esentepe bölgelerinin birlikte ele alınması gerektiğine işaret ederek bu bağlamda ortaya bir vizyon konmasının, benimsenesinin ve buna uygun şekilde bütünlüklü bir gelişim stratejisi oluşturularak uygulamaya alınmasının önemine dikkat çekti.

Gürcafer, sahip olduğumuz değerleri koruyarak yaşatmanın, tüm dünyada olduğu gibi bizlerin de tarihi ve kültürel özelliklerimizi katma değere dönüştürebilmenin hem bölge halkına hem de ülke ekonomisine yüksek katkı sağlayacağını belirti.

Cafer Gürcafer, Kırok ve ekibine KTİMB olarak bu konuda ellerinden gelen teknik desteği de sağlayabileceklerini belirtirken özellikle altyapının da üst yapıya paralel bir gelişim sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

“HIZLI YAPILAŞMANIN DOĞRU BİR ZEMİNDE GELİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR”

Gürcafer toplantıda şunlara değindi:

“Planlı yapılaşma, belirli bir vizyon temelinde şehirlerimizi kurgulama, belirli özelliklerini ön plana çıkartarak bölgelerimizi kimlik sahibi kentlere dönüştürmek ve ziyaret edilmek istenen çekim merkezleri haline getirebilmek anlamını taşır.

Bu sadece turizm gelirlerimizi artırıcı bir unsur değil, aynı zamanda bölgedeki ekonomik ve sosyal devinimi yaratma, bunu sürekli kılma, bölge halkının refahını artırma ve en nihayetinde ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamak demektir.

Esentepe ve Tatlısu bölgemizi diğer bölgelerden ayrıştıran ve bir süredir hepimizin gözlemlemekte olduğu bir unsur var ki bölgenin doğal güzellikleri, korunmuş bakir doğası ve dokusu nedeniyle konut edinmek isteyen kesimlerce oldukça talep gören bir bölge olması, bu talebin doğal sonucu olarak da bölgede hızlı bir yapılaşma yaşanıyor olmasıdır.

Bu hızlı yapılaşmanın doğru bir zeminde gelişmesi çok önemlidir. Her şeyden önce teknik ve sosyal altyapının bu gelişime paralel olması ve gereklilikler ile ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Bunlar kamusal hizmetler olarak karşımıza çıkan konulardır ve yerel yönetimlerce sağlanmalıdır. Yerel yönetimlerin ise bunları yerine getirebilmesi için ulusal düzeyde kabul görmüş bölgesel gelişim vizyonumuz olmalıdır ve bu temelde belirlenmiş gelişim stratejilerimiz olmalıdır. Olmalıdır ki yıllardır önemini her fırsatta dile getirdiğimiz planlı yapılaşmanın zeminini oluşturan imar planlarımızı sağlıklı bir şekilde oluşturabilelim.

“UZMANLARIMIZ BENZER İKLİM, KÜLTÜR VE ÖZELLİKLERE SAHİP, AKDENİZ’E KIYISI OLAN BÖLGELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR YAPTI”

Bizler, bu düşünceden hareketle yaklaşık iki yıl önce, hızlıca gelişmeye başlayan Esentepe Tatlısu bölgesi için çalışmalar yapmaya başladık. Öncelikle, şehir plancımız başta olmak üzere, kendi bünyemizdeki uzman kadromuz ile bölgeye ilişkin detaylı teknik bir çalışma yapıldı.

Bu çalışmada adeta bölgenin havadan fotoğrafını çekmişçesine, bölgenin mevcut durumu analiz edilerek pek çok detay ortaya kondu ve bölgenin teknik ve sosyal altyapısına ilişkin gereklilikler, protokol katılımının da gerçekleştiği bir organizasyonla, bölge halkı da dahil ilgili taraflarla paylaşıldı.

Buradaki amaç, özellikle yetkili makamların, yapılması gerekenlere karşı farkındalıklarını artırmak, dikkatlerini çekmekti. Bu organizasyon sayesinde konunun önemi, hassasiyeti ve aciliyetinin gündeme gelmesi üzerine çalışmalarımızı devam ettirdik. Yerel yönetimlerle, ilgili meslek gruplarıyla ve yetkili makamlarla iletişimimizi sürdürdük.

Uzmanlarımız dünyadaki başarı örneklerini ve en çok ziyaretçi ağırlayan benzer iklim, kültür ve özelliklere sahip, Akdeniz’e kıyısı olan bölgeler üzerinde araştırmalar yaptılar. Bu ülkelerin nasıl bir gelişim sürecinden geçerek, hangi alanlarda ne gibi uygulamalar yaparak bugün çok yüksek turizm gelirlerine sahip olabildiklerini araştırdık.

Pandemi öncesinde sahip oldukları yüksek turizm gelirlerine ve ziyaretçi sayısına nasıl olur da pandemi nedeniyle bozulan ekonomiye ve değişen turizm tercihlerine rağmen 2022 yılı itibarıyla yeniden kavuşabildiklerini inceledik.

“BÖLGELERİN ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ STRATEJİLER VE BUNLARI DESTEKLEYECEK ETKİN TEŞVİK SİSTEMLERİ BAŞARIYA ULAŞTIRDI”

Pek çok değerli bilgiye ve veriye ulaştık. Ve gördük ki tümünün ortak özelliği, ta 1950’li yıllardan itibaren uygulamaya başladıkları, bölgelerin özelliklerine yönelik oluşturulmuş stratejiler ve bunları destekleyecek etkin teşvik sistemleridir.

Tarımsal üretimden ulaşıma, hayvancılıktan konaklamaya, yöresel değerlerin korunmasından her türlü alt yapıya kadar pek çok alanda, her bölgenin kendine has yapısına uygun, ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, kalkınma odaklı, yerelliği ve yöreselliği koruyucu uygulamalarla hem ekonomilerini güçlendirmişler hem de her kesimin ziyaret etmek istediği bölgeler haline gelmişler. Zaman içerisinde değişen koşullara, dengelere ve taleplere, temel özelliklerini koruyarak cevap verebilecek şekilde hareket etmişler.

Örneğin yapılaşmada dokuyu, doğal kaynakları korumuşlar. Üretimde sağlanan teşviklerde bölge halkını koruyucu politikalar izlemişler. Lüx bir turizm çeşidi olan ve bir bölgeye en yüksek getiriyi sağlayan yat turizmini dahi geliştirirken inşa edilen marinalarda atık yönetimine, bölgenin dokusuna ve benzeri noktalara önem vermişler. Kısacası kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik planlamalarını, bölgenin değerlerini ve özelliklerini koruyarak ve ön plana çıkartarak yapmışlar. Bu bölgeler günümüzde, dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan ve en yüksek turizm gelirine sahip ilk 10 ülkesinde bulunuyor.

“ESENTEPE VE TATLISU DÜNYADA BAŞARI ÖRNEKLERİNİ OLUŞTURAN BÖLGELERLE ÇOK FAZLA ÖRTÜŞEN ÖZELLİKLERİ BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR”

Esentepe ve Tatlısu bölgelerimize baktığımızda, kültürel olarak da iklim olarak da yapı ve doku olarak da her iki bölgenin bu bahsettiğimiz başarı örneklerini oluşturan bölgelerle çok fazla örtüşen özellikleri bünyesinde barındırdığını görüyoruz.

2015 yılında ÜFP kapsamında bölge için alınan kararlara baktığımızda, topluma dayalı turizm türlerinin bölgede uygulanması, dokunun, sulak alanların, doğanın, çevrenin korunması, yüksek katlı yapılaşmalara yer verilmemesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve benzeri kararların halihazırda alınmış olduğunu görüyoruz.

Bizlere düşen, bu noktadan itibaren söz konusu kararlar çerçevesinde stratejilerimizi oluşturmak, kaynak yaratmak da dahil olmak üzere planlamalarımızı yapmak ve kağıt üzerinde kalmadan uygulamaya almak olmalıdır.

“HER TÜRLÜ TEKNİK DESTEĞE HAZIRIZ”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin de böyle bir vizyona sahip olması ve tüm bunlara ışık tutması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızın “ana çerçevesini” bugün Belediye Başkanı ve ekibiyle paylaşmak bizleri oldukça mutlu etmiştir. Bu noktadan sonra bölge belediyelerimize büyük görevler düşmektedir ve bizler elimizden gelen her türlü teknik desteği sağlamaya hazırız."