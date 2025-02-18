Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

17.02.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Çatalköy’de bir ikametgah içerisinde, muhtemelen faal durumdaki şömine bacasının çatıdaki tahtaları ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, çatıda bulunan muhtelif tahtalar, plastik lambiriler ile salondaki klimanın iç ve dış ünitesi yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise salon odasının duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.