Polisten verilen bilgiye göre kaza, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sandra Maria Grozia Di Libero (66), yönetimindeki SZ 785 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiz şekilde yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelmekte olan Muhammad Azam Khan (61) yönetimindeki ZYL 965 plakalı aracın önünü tıkayan araç çarpıştı.

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile ZYL 965 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jacqueline Dorothy Khan (68) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jacqueline Dorothy Khan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İki Sürücünün Tedavisi Sürüyor

Kazaya karışan SZ 785 plakalı araç sürücüsü Sandra Maria Grozia Di Libero’nun cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü, diğer araç sürücüsü Muhammad Azam Khan’ın ise acil serviste müşahede altına alındığı belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.