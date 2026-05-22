Polisten verilen bilgiye göre kaza, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında, Çağatay Özbirim Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A. (62), yönetimindeki TNA 988 plakalı otobüs ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşakta durmadan Kani Akansu Caddesi’ne giriş yaptı. Bu esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden M.K. (62) yönetimindeki KE 657 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle KE 657 plakalı araç takla atarak sağ yan kısmı üzerinde durdu. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.K., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Genel Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin soruşturması sürüyor.

Girne’de Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

Girne’de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında, Ersin Aydın Sokak üzerinde meydana geldi. R.A. (32), 257 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YU 930 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafında bulunan cep park yerindeki Z AB 258 B plakalı aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra trafik konisine de çarpıp yoluna devam etti. Araç daha sonra bir otopark işletmesine ait kabine ve bir kilisenin duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü R.A. alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.