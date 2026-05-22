Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.Şti.(KTT) 50'nci Olağan Genel Kurulu şirket genel merkezinde yapıldı.

Toplantıda TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresine bağlı Sümer Holding Genel Müdür Yardımcısı Şaban Avcı, Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl'ün önerisiyle Divan Kurulu Başkanı olarak seçildi. Avcı'nın konuşmasının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı.

Avcı, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda küresel ekonomik dalgalanmalar ve tedarik zincirinde sıkıntıların yoğun şekilde hissedildiğini kaydetti. Ham madde fiyat artışlarının üretim süreçlerini doğrudan etkilediğini söyleyen Avcı, zorluklara rağmen şirketin, üretim ve pazarlamada dinamik yapısını koruyarak büyüdüğünü belirtti.

Şirketin cari dönemde 43 milyon TL net dönem karı elde ettiğine işaret eden Avcı, "Bu başarı alınan stratejik kararların ve yönetim anlayışının somut bir sonucudur" dedi. Kıbrıs Türk Tütün'ün 2025'te devlete ödediği vergi ve fonların 2024'e kıyasla önemli bir artış gösterdiğini belirten Avcı, vergi ve fonların 2025'te 160 milyon TL'ye ulaştığını kaydetti.

Avcı, "Bu katkının her geçen gün artması, kurumumuzun ülke ekonomisi için taşıdığı değeri açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Şaban Avcı, şirketin sürdürülebilir büyüme, verimlilik ve kurumsal sorumluluk anlayışıyla ileriye gideceğine yönelik inancının tam olduğunu da ifade etti.