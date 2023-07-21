Polisin kazayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

21.07.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Çatalköy’de Deniz sokak üzerinde,Şahin YEŞİLEL (E-25) 76 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PN 033 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, anayol konumundaki Uğur Mumcu caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Aylin ERTEPINAR (K-20) yönetimindeki SE 608 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan PN 033 araç sürücüsü Şahin YEŞİLEL ve SE 608 plakalı araç sürücüsü Aylin ERTEPINAR, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Şahin YEŞİLEL taburcu olurken, Aylin ERTEPINAR cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

PN 033 plakalı araç sürücüsü Şahin YEŞİLEL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.