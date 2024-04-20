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Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan Ibrahım Destiny FARUK kaldırıldığı. Dr. Girne Akçiçek Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra acil serviste müşahede altına alındı.

Çarpmanın etkisi ile SR 706 plakalı araç yolun güney kısmından dışarıya çıkıp boş toprak alanı içerisinde bulunan palmiye ve akasya ağacına aracının çarpıp tavanı üzerinde devrildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Elexsus Hotel'e ait park alanında güney istikametine doğru seyreden Şengül YÜCEL (K-68) yönetimindeki MZ 181 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce Girne Esentepe anayoluna giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Girne istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Ibrahım Destiny FARUK (E-33 ) yönetimindeki SR 706 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çatalköy'de saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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