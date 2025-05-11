Polisten yapılan açıklama şöyle:

"11.05.2025 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Çatalköy 'de Mersinli Sokak üzerinde, G.M.(E-21) tasarrufunda kanunsuz olarak bulunduğu tabanca ile henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı konu sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahının bahçe duvarının dış kısmından ikametgahın bahçesinde park halindeki araca ateş etmiştir. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, açılan ateş sonucu konu araçta maddi hasar meydana geldi. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."