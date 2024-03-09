Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şöyle:

09.03.2024 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Çatalköy’de, M.C.K. (E-26), C.Y.(E-45) ve E.K.(E-20) bir taraf olup aralarında yolcu taşımacılığı yüzünden çıkan tartışma sonucunda O.K.(E-33), O.K.(E-28) ve G.A.(E-35) ile bir birlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, C.Y.(E-49) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile O.K’yi sağ bacak kısmından yaralamıştır. Olayda yaralanan O.K. kaldırılmış olduğu hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Olaya karışan bahse konu tüm şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.