Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı.

Özdiken, 5. Aralık 2025 tarihinde saat 15:30 raddelerinde Lefkoşa Polis müdürlüğüne bağlı polis ekibi tarafından Ceyhan Sokak adresinde E.K ve M.C.G'nin kaldıkları evde yapılan aramada ikametgahın salon kısmında bulunan masa üzerinde sarı renk nesquik kutusu içerisinde 16 adet satışa hazır foil içerisinde yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri ile 4 adet içime hazır tütün ile karışık vaziyette bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve yine M.C.G ’nin yatak odası içerisinde yapılan aramada dolap içerisinde muhafaza edilen siyah renk nike marka sırt çantası içerisinde bulunan mavi renk eldiven içerisinde şeffaf naylona sarılmış vaziyette yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 95,955 TL, 1,140 Euro, 100 STG nakit para bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, tutuklanan 2 zanlının, uyuşturucu maddeleri, zanlı F.O ve U.Ö'den aldıklarını beyan etmeleri üzerine zanlılar F.O ve U.Ö aleyhine derdest emri temin edildiğini kaydetti.

Polis memuru, F.O'nun kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada konu apartmanın giriş kısmında bulunan elektrik sayacının dolabı içerisinde 1 adet hassas terazi bulunduğunu ve zanlı F.O'ya ait olduğu tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Emre Özdiken, yine mesele ile bağlantılı olan zanlı U.Ö'nün bir otelde tespit edilerek üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun sol cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 1 gram hintkeneviri tespit edilerek emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, analize gönderilen emarelerle ilgili raporun çıktığını, ancak cep telefonlarıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Polis, ayrıca parmak izi inceleme işlemlerinin de henüz sonuçlanmadığını kaydetti. Polis, zanlılardan E.K ülkede öğrenci, diğer üç zanlının ise turist olarak bulunduğunu açıkladı.

Zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini kaydeden polis, E.K'nin uygun bir teminata bağlanmasını, diğer 3 zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, E.K'nin 150 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. Yargıç, diğer 3 zanlının da 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.