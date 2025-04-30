Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 82. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, üretimin gücüne ve çiftçilerin ülke geleceğindeki yerine işaret etti.

Çavuş’un mesaj şöyle:

“1 Mayıs 1943’te toprağa inançla bağlı 56 Kıbrıslı Türk köylünün bir araya gelerek kurduğu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, bugün 82 yıllık köklü geçmişiyle yalnızca tarımın değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da simgesi olmuştur.

Tarım, bereketin ötesinde; bağımsızlığın, sürdürülebilirliğin ve toplumsal direncin temelidir. Üretmekten asla vazgeçmeyen siz değerli çiftçilerimiz, her sabah tarlada başlayan emeğinizle sadece toprakla değil, gelecekle de meşgulsünüz.

82 yıldır olduğu gibi bugün de; kırsaldan kente, tarladan sofraya uzanan bu büyük emeğin temsilcileri olarak, ülkemizin tarımsal kalkınmasının lokomotifi olmayı sürdüreceğinize yürekten inanıyoruz.

Kurucularımız M. Kemal Deniz, Behçet Mirata, Hüseyin Gültekin, Ali Rauf ve Bekir Naci’nin cesaretiyle atılan bu tohum, bugün ülke tarımının en güçlü sesi haline gelmiştir. Bu birlikteliğe katkı koyan herkese, geçmişten bugüne hizmet eden tüm çiftçilerimize ve yöneticilere şükranlarımı sunuyorum.”