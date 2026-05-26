Dinçyürek mesajında, bayramların toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

Bayramlar; sevginin, paylaşmanın ve hoşgörünün hayatımıza daha fazla dokunduğu anlamlı zamanlardır. Bu güzel günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmayı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmamayı görev bilmeliyiz. Dayanışma kültürümüzü güçlendiren her adım, toplumsal bağlarımızı daha da kuvvetlendirecektir.

Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için emek veren tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Bayram süresince görevlerinin başında olacak sağlık ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.

Kurban Bayramı’nın ülkemize barış, kardeşlik ve umut getirmesini temenni ediyor; tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”