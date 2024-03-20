Çavuş, Orman Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, ormanların sadece oksijen üretmekle kalmadığını, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği koruduğunu, su döngüsünü düzenlediğini ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynadığını kaydetti.

“Ülkemizde, ormanlarımızı korumak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için büyük çaba harcıyoruz. Yeniden ağaçlandırma, ormansızlaşmanın önlenmesi ve ormansızlaşmış alanların rehabilitasyonu gibi alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyen Çavuş, ülkede herkesi üzen orman yangınlarında da bir araya gelinerek, dayanışma ve çaba gösterildiğini vurguladı.

Yanmış ormanları yeniden yeşillendirmek ve doğal dengeyi sağlamak için hep birlikte harekete geçildiğini kaydeden Çavuş, mesajında şunları ifade etti:

Yanan alanlara bu yıl 200 bin fidan dikildi

“Ormanlarımızın tekrar yeşermesi, sadece doğal güzelliklerimizi geri kazanmamıza değil, aynı zamanda çevrenin sağlığı için de kritik öneme sahip.

Bu sebeple, yangınlar sonrası boşalan alanlara Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, 2024 yılında 200 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Bir fidan dikmek, gelecek kuşaklara temiz hava ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın en güzel yollarından biridir.”

Çavuş, “Yanmış ormanlarımızı yeniden yeşertmek için hep birlikte çalışalım. Bu küçük adım, büyük bir fark yaratacaktır.” sözleriyle ormanların önemini bir kez daha hatırlatarak, doğaya olan sevgi ve sorumluluğu vurguladı.

Çavuş mesajında, “Birlikte çalışarak, gelecek nesillere temiz hava ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çaba göstermeye devam edelim. Ormanlarımızı koruyarak, geleceğimize yeşil bir miras bırakalım.” çağrısı da yaptı.