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Çavuş, KKTC ekonomisi ve üretiminin büyüdüğünü, eğitiminin ise “hiç olmadığı kadar” emin ellerde olduğunu söyledi.

Hükümetin güven verdiğini kaydeden Çavuş, üreticilerin büyümesini sağladıklarını, KOOP-SÜT’ü rekabet edebilir bir hale getirdiklerini, Binboğa’da yemde yüzde 7.7 oranında fiyat düşüşü yakaladıklarını anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş , Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alarak, ülkede alım gücünün arttığını söyledi.

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