Denetim göreviyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü birleşimini tamamladı. Gelecek birleşim, 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Genel Kurul’da milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

-Uluçay

Bu çerçevede Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Amerika-İsrail-İran savaşına değinen Uluçay, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte gelişmiş ekonomisi olan ülkelerde bile ekonominin çarklarının sıkıntılı dönmeye başladığını kaydetti.

Uluçay, Körfez ülkelerinin içinde bulunduğu durumun da Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasından dolayı "iç açıcı" olmadığını söyledi. Uluçay, “Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonucunda petrol fiyatları yükseldi.” dedi.

KKTC’nin de yaşananlardan nasibini aldığını ifade eden Uluçay, güvenlik açısından bir haftadan beridir ülkeye askeri enstrümanların konuşlandırıldığını hatırlattı. Uluçay, adanın güvenliğinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Savaş bölgesinde petrol üretim tesislerine ve su kaynakları tesislerine saldırılar olursa, halihazırda su kıtlığı olan bölgede yaşanabilecek sıkıntılara da dikkati çeken Uluçay, “Bu savaşın kısa sürede sonlanması gerekir.” dedi.

Savaşın sürmesi halinde, Kıbrıs adasında ciddi anlamda turizme zarar vereceği uyarısında bulunan Uluçay, Ercan Havaalanı’ndan gelecek olan turistlere odaklanılması gerektiğini kaydetti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, pandemide tarımın öneminin anlaşıldığını kaydederek, gıda noktasında büyümenin önemine vurgu yaptı, gıda arzının karşılanması konusunda yapılanları anlattı. Çavuş, şu an gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın sorusu üzerine Çavuş, “Küçükbaştaki arpayı veriyoruz.” diyerek, küçükbaşta tüm destek ödemelerinin tamamlandığını söyledi. Kulak numarasını önemsediklerini söyleyen Çavuş, bu yıl kulak parasını 2 bin 500 TL’ye çıkardıklarını aktardı.

Aylık arpa tüketiminin 18 bin ton ile 20 bin ton arasına yükseldiğini de anlatan Çavuş, ortalama 5 günde bir ülkeye 4 bin 500 ton arpa getirdiklerini belirtti.

-Akpınar

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, “Kıbrıs Türk halkı” konulu güncel konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının asli varlığına değindi.

Orta Doğu’daki savaşın Kıbrıs’ı doğrudan etkilediğini kaydeden Akpınar, halkın bu topraklarda mücadelelerle var olduğunu vurguladı.

KKTC’nin bir halkın varoluş iradesinin eseri olduğunu dile getiren Akpınar, bugün birçok devletin bu coğrafyada askeri varlık gösterdiğini, Güney Kıbrıs’ın da silahlandığını belirterek, bu gelişmelerin görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

Türkiye’nin garantörlüğünün önemine vurgu yapan Akpınar, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına “yalnız değilsiniz.” mesajını verdiğini belirterek, teşekkür etti.

Meclis’teki iktidar ile muhalefete bu süreci birlikte yönetme çağrısında bulunan Akpınar, ulusal konsey kurulması önerisi de yaptı.

-Rogers

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da “Tıp Bayramı ve Kamu Sağlık Hizmetlerinin Geldiği Nokta” konulu güncel yaptı.

Rogers konuşmasında, 14 Mart Tıp Bayramı’nın öneminden ve tarihinden bahsetti. Ülkede 14 Mart’a buruk bir şekilde girildiğini söyleyen Rogers, sağlık sistemindeki sorunlara değindi.

Tıpta uzmanlık konusundan bahseden Rogers, tıbbi genetik alanının da bu uzmanlıklara dahil olduğunu belirterek, bundan duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Tıpta uzmanlık ile ilgili yasanın neden Meclis’e getirilmediğini soran Rogers; sağlıkta tam gün tartışmalarına da değinerek, Sağlık Bakanı’na sağlık hizmetlerinde verimliliğin imza saatleri ileriye çekilerek artacağına inanıp inanmadığını sordu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde her ay hangi ameliyatların yapıldığını, hangi hekimlerin bu ameliyatları yaptığını, polikliniklerde hangi hekimlerin çalışma saatlerinde sıkıntılar olduğunu soran Rogers, “Yasalara uymayanlara herhangi bir yaptırım uygulandı mı?” diye sordu.

Sağlık sisteminde en temel ihtiyaçların karşılanmadığını ancak robotik cerrahi cihazı alınacağını söyleyen Rogers, “Bu muydu önceliğimiz? Bu yatırımı kullanacak hekimimiz var mı?” sorularını yöneltti.

-Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise “Son Siyasi Gelişmeler” başlıklı konuşmasında, bölgenin çok zor bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma tehlikesinden bahseden Akansoy, şu anda TBMM’de savaşla ilgili bir kapalı oturum yapıldığını da aktardı.

Savaşın nedenlerini ve sonuçlarını ele alan Akansoy, meselenin petrol akışını kontrol etmek olduğunu savundu.

Dış müdahalenin hiçbir topluma demokrasi getirmediğini vurgulayan Akansoy, savaşın uzamasının bölgeyi daha fazla yıkıma sürükleyeceğini söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Akansoy, Zürih Anlaşmaları’nın önemini vurguladı. Akansoy, Kıbrıs’ta kalıcı bir istikrarın yolunun iki toplumun siyasi eşitliği temelinde kurulacak bir düzenden geçtiğini vurguladı.

Adanın ateşkes koşulları altında olduğunu belirten Akansoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanmasını da eleştirdi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Mağusa Limanı Sahipsiz Mi?” konulu güncel konuşmasına, “Mağusa Limanı çok sahipsizdir.” diyerek başladı.

Gazimağusa Limanı’nda "düzensiz ve yetersiz" bir kullanımın söz konusu olduğunu söyleyen Şahali, limanda insani ihtiyaçların dahi giderilebileceği imkan olmadığını savundu.

Ulaştırma ve maliyeden sorumlu bakanları limanı baştan sona yürümeye çağıran Şahali, “Gördükleri manzara kendilerini utandıracaktır.” dedi.

Şahali, Gazimağusa Limanı’ndaki bir günlük tahsilatın bütün sorunları gidermeye yeteceğini de kaydetti.

Şahali’nin konuşmasının ardından Meclis’in bugünkü birleşimi tamamlandı. Gelecek birleşim 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.