DAÜ’den verilen bilgiye göre, İÇMO Başkanı Pembe Komut, ziyarette yaptığı konuşmada, mesleğe adım atmaya hazırlanan iç mimar adaylarının mesleği doğru tanımalarının önemine dikkat çekerek, öğrencilerin oda ile erken dönemde temas kurmasının mesleki kimlik ve bilinç açısından büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Komut, bu noktada üniversitelerin rehberlik rolünün önemine işaret etti.

DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hacer Başarır Dindiç ise, DAÜ olarak iç mimarlık eğitiminin niteliğini artırmak ve mesleki standartlara katkıda bulunmak adına oda ile geliştirilecek ortak projelerin büyük önem taşıdığını belirtti. Dindiç, karşılıklı olarak hazırlanacak iş birliği protokolleriyle öğrencilerin mesleğe daha donanımlı hazırlanmasının ve sektörle olan bağların güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Ziyarette, ilerleyen dönemde gerçekleştirilebilecek ortak etkinlikler ile mesleki gelişimi destekleyici projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.