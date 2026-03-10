Etkinlikte Zerrin Üstel’e, Bakan Oğuzhan Hasipoğlu ve eşi Sabiha Hasipoğlu da eşlik etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Zerrin Üstel, girişken ve üreten kadınlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kadınların böyle anlamlı projelerde yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Kadınların bu tür projelerde aktif rol üstlenmesinin son derece umut verici olduğunu ifade eden Üstel, “Kadınların isteyince yapamayacağı hiçbir şey yoktur” dedi.

Üstel, “İnanıyorum ki bu proje büyüyecek, gelişecek ve üreten güçlü kadınlarımızın başarılı bir projesi haline gelecektir. Bu projenin ülkemiz için çok güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.