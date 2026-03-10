KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması ve mali disiplinin güçlendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Ancak açıklanan tedbirlerin, bütçede hızla artan ve toplam harcamaların büyük bölümünü oluşturan personel giderleri ile cari transferler gibi temel harcama kalemleri üzerinde kalıcı bir etki yaratmasının zor göründüğü ifade edildi.

Açıklamada, iaşe-ikram, hane halkına yardım ve akaryakıt giderleri gibi bazı alanlarda yüzde 50’ye varan kısıtlamalar öngörülmesine rağmen bu tedbirlerin yıllık bazda sağlayacağı tasarruf miktarının kamuoyu ile paylaşılmadığına dikkat çekildi.

Hükümetin, açıklanan tedbirlerin her bir harcama kalemi için enflasyondan arındırılmış olarak sağlayacağı tasarruf miktarını açık ve şeffaf biçimde ortaya koyması gerektiği belirtilen açıklamada, üç aylık, altı aylık ve 2026 yılı sonuna kadar ulaşılması hedeflenen tasarruf miktarlarının rakamsal olarak açıklanmasının önemine işaret edildi. Bu sayede toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının süreci sağlıklı biçimde izleyebileceği ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını denetleyebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan “kamuya istihdamların durdurulması” kararının dikkat çektiği belirtilerek, partizanca yapılan istihdamların kamu maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu ve kamu hizmetlerinin niteliğini olumsuz etkilediği kaydedildi. Ancak istihdamların durdurulmasının tek başına yeterli olmayacağı, kamu hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artıracak yapısal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Hükümetin açıkladığı tedbirlerin bir başlangıç olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, ikinci aşamada hazırlanacak tedbirlerin belirlenmesi sürecinde ekonomik örgütlerin ve ilgili paydaşların görüşlerinin alınmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Ekonomik aktörlerin katkısıyla oluşturulacak ortak bir tedbir dizisinin, alınacak önlemlerin toplumun tüm kesimleri tarafından daha kolay benimsenmesini ve uygulanmasını sağlayacağı kaydedildi.

KTTO açıklamasında, kamu maliyesinde sürdürülebilir bir denge sağlanabilmesi için tasarruf tedbirlerinin geçici önlemlerle sınırlı kalmaması gerektiği vurgulanarak, mali disiplini güçlendirecek, kamu harcamalarında verimliliği artıracak ve hayat pahalılığı ile mücadeleyi destekleyecek kapsamlı yapısal reformların gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.