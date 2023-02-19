Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın başlayacak 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönemine ilişkin yayımladığı mesajda, bir kez daha deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

Derin yara

Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz;

2022-2023 Eğitim öğretim yılının 2. dönemine Pazartesi günü itibariyle başlıyoruz. Yoğun bir ders dönemine verdiğimiz kısa ara sonrasında, ikinci dönemin ülkemiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.

Öncelikle belirtmek isterim ki, 6 Şubat günü Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür. Okul sporları müsabakaları için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilemizde yer alan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi de bu felakette kaybetmek, yüreğimizde derin bir yara açmıştır.

Yaşadığımız kayıplar nedeniyle acımız çok büyüktür.

Bu nedenle, deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileklerimi iletirim.

Sevgili öğretmenlerimiz ve velilerimiz;

Ülkemizin bugünü ve yarını olan çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı ara vermeden, kararlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Yürüttüğümüz girişimler ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile sağlam temeller üzerine kurduğumuz kurumsal iş birliği ile ülkemiz eğitiminde önemli bir atılım gerçekleştirme noktasındayız.

Bu süreç içerisinde mevkidaşım Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde eğitime önemli bir katkı yapılmış, Türkiye’den gönderilen akıllı tahtalar ve eğitim materyallerinin okullarımıza dağıtımı devam etmektedir.

Özellikle öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan etkileşimli akıllı tahtalar, teknolojik açıdan getirdiği olanaklarla birlikte eğitime öğretime ciddi katkı yapacaktır.

Gönderilen materyaller doğrultusunda özel eğitim alanında da çok önemli adımlar atılmakta ve çok yakın zamanda öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, eğitimlerini ise geliştirecek bir yapıya kavuşacağımızı buradan belirtmek isterim.

Geleceğimizin mimarı olan değerli meslektaşlarım,

2022-2023 Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte bizlere emanet edilen evlatlarımızı geleceğe hazırlamak, onların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak adına bugüne kadar gösterdiğiniz gibi bundan sonra da göstereceğiniz gayret ve fedakarlıklar dolayısıyla şimdiden hepinize teşekkür ederken, başarılarla dolu bir eğitim-öğretim dönemi dilerim.

Sevgili öğrencilerimiz,

Kısa bir tatil sonrası yeni bir heyecan ve umutla ikinci döneme başlıyoruz. Sizlerden beklentimiz iyi bir motivasyon ve istekle derslerinize sımsıkı sarılarak hayalini kurduğunuz hedeflerinize ulaşmak için azami gayret göstermenizdir. Bu noktada sizlere inanıyor ve güveniyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimize ve öğrencilerimize en içten sevgi ve başarı dileklerimi iletir, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. döneminin eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ederim. Depremde kaybettiğimiz canlarımız için de bir kez daha başsağlığı diler, hatıralarının sonsuza dek yaşatılacağını belirtmek isterim.”