İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından hazırlanan “Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Raporu: Türkiye’de Kadın Araştırma Merkezlerinin Toplumsal Katkısı” adlı kitapta, DAÜ-KAEM’in faaliyetlerine de yer verildi.

Kitapta, DAÜ-KAEM’e ilişkin içeriklerin hazırlanmasına merkez bünyesinden DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ile Aleyna Mutlu Alkaşi katkı sundu. İTÜ Yayınevi tarafından yayımlanan söz konusu çalışmada, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 128 kadın araştırma merkezi ele alınarak, merkezlerin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve disiplinler arası akademik çalışmalar kapsamında yürüttüğü faaliyetler detaylı şekilde incelendi.

DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu yayında yer almanın merkez için önemli bir akademik görünürlük sağladığını belirterek, kadın araştırmaları alanında yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Doç. Dr. Erbilen, DAÜ-KAEM’in toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.