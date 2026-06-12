Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Talim ve Terbiye Dairesi, Çalışma Dairesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) işbirliği ile Paradise Park’ta bugün gerçekleştirilen çalıştaya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KTEZO, KTSO, KTTO’dan temsilciler ile ilgili bakanlık ve daire yetkilileri katıldı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından hazırlanan video gösterimiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmalarını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga yaptı.

Konuşmaların ardından planlama, eğitim-sektör işbirliği, eğitim-istihdam ilişkisi ve yasal düzenlemeler gibi konuların ele alınacağı çalıştaya geçildi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu etkinlikteki konuşmasında, mesleki eğitimden istihdama geçişin sadece bakanlıkların değil, tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Mesleki eğitimde öğrenci bulma sorunundan ziyade, kapasite yetersizliği nedeniyle öğrenci alamama sorunu yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, temel amacın yerli istihdam sağlamak olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, yeni okullar yaparak ve altyapıyı güçlendirerek mesleki eğitimi yaygınlaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İşverenlerin zihniyetinde olumlu bir değişim olduğunu, yerli insanlara yatırım yapmanın öneminin anlaşıldığını dile getiren Çavuşoğlu, mesleki eğitime yapılan yatırımın ve harcanan eforun fazla olması nedeniyle bu öğrencilerin önemini hatırlattı.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da çalıştayın, eğitimden çalışma hayatına geçişteki bağı kurma ve gençleri iş hayatına kazandırma açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Mevcut istihdam verilerini paylaşarak, 170 bin aktif sigortalının yaklaşık 100 bininin yabancı uyruklu olduğunu, KKTC vatandaşlarının özel sektördeki oranının yüzde 50'nin altına düştüğünü belirten Hasipoğlu, yerli istihdamı ve engelli istihdamını teşvik etmek amacıyla prim destekleri ve maaş desteği verdiklerini kaydetti.

Mesleki eğitimde, veriye dayalı planlama ve sektör ihtiyaçlarına dayalı kota uygulamalarının önemine dikkat çeken Hasipoğlu, mahkum gençlerin eğitimine ve istihdama kazandırılmasına yönelik imzalanan yeni protokolün pilot bir model oluşturduğunu ifade etti.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da mesleki eğitimin ülkenin kalkınması için vazgeçilmez olduğunu ve bu alana büyük yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Meslek Lisesi öğrencilerinin sayılarının arttığını, hatta Lefkoşa'da öğrencilerin kapasite yetersizliğinden dolayı meslek liselerine giremediğini belirten Hocanın, çalıştayın amacının, yetiştirilen öğrencilerin, işe geçişlerindeki zorlukları aşmak ve ekonomik kaybı önlemek olduğunu ifade etti.

- Tekakpınar

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar da ülkede mesleki eğitime ciddi bir emek ve mali kaynak harcandığını ancak mesleki eğitim almış çalışanların toplam istihdam içindeki oranının düşük olduğunu ifade etti.

İstihdam edilenlerin büyük bir kısmının ise temel eğitimden yoksun olduğunu dile getiren Tekakpınar, bu durumun; işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte eğitime sahip insan yetiştirme ve iş arayanlarla, işverenleri buluşturmada sıkıntılar yaşanmasına sebep olduğunu söyledi.

- İleri

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Genel Sekreteri Aysun Önet İleri de mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve gençlerin istihdama hazırlanmasının önemine işaret etti.

Dijital dönüşüm gibi küresel gelişmeler karşısında eğitim sistemleri ile özel sektör iş birliğinin bir zorunluluk olduğunu belirten İleri, nitelikli insan kaynağı yetiştirme, gençlerin iş hayatına geçişini kolaylaştırma ve üretim kapasitesini artırma açısından mesleki eğitimin stratejik olduğunu ifade etti.

-Tulga

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise, mesleki eğitimin zorluklara rağmen, gerekli olduğunu vurgulayarak, eğitim ve çalışma yaşamının entegrasyonunun bir ülkenin temeli olduğunu söyledi.

2007'den bu yana 7 bin sertifikasyon gerçekleştirdiklerini ve 119 mesleki alanda sertifikasyonun zorunlu hale geldiğini anlatan Tulga, kurumlar arası entegrasyonla gerekliliğine değindi.