Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yürütülen çalışmaların yanı sıra, Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı öğrenci hareketliliğinde yaşanan yurt ve barınma sorunlarının çözümlenmesi, KKTC’ye yeni yurt yatırımları ve mevcut yurtların kapasitelerinin artırılması konuları ele alındı.

Ayrıca, okul sporlarına yönelik altyapı yatırımları değerlendirildi.