Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının, dünyadaki platformların neresinde yer aldığının çok önemli olduğunu söyledi. Güney Kıbrıs’la yapılacak anlaşmaların, Kıbrıs Türk tarafına umut olarak verildiğini daha sonra umutların dibe vurduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Sorunlara ister soldan ister sağdan bakalım, sorunlarımız ortaktır.” dedi.

“Biz gözünü dünyaya çevirmiş, dünyayla bütünleşen bir halkız.” diye konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs’a bakış açısının “egemence” olduğunu, Kıbrıs Türk halkının eşit bir halk olarak görülmediğini kaydetti.

KKTC’nin hukuk ve ekonomi temelinde çok güçlü hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Bir gün masaya oturduğumuzda karşı taraf bizi muhtaç görmesin.” dedi.

“KKTC’ye aşık” bir bakış açısı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “İç meseleleri çözmek, dış meseleleri çözmeye katkı yapar.” vurgusu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, toplumsal sorunları çözmek yerine partisel kazançlar uğruna hareket edilirse daha çok yol yürüneceğini ifade etti.