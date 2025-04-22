CTP Milletvekili Fide Kürşat’ın eğitim alanındaki eleştirilerini yanıtlamak üzere kürsüye çıkan Çavuşoğlu, ülkede çok önemli sorunlar olduğunun altını çizerek “biz bir baş örtüsü tartışmasıyla gündemi kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şu an ortada hukuk temeline dayalı bir şekilde başını örtmek isteyen öğrencilerin maalesef siyasi bir yaklaşımla engellenmesi ve buna bağlı olarak sürgüt edilen bir eylem biçimi var” diyen Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarına yüklendi.

“Sendikalar hükümete gün veremez”

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ülke hukuk devletidir. Sendikalar hükümete gün veremez. Böyle bir hak ve yetkileri yoktur. Sendikaların kendilerini ifade etme ve eylem hakları vardır. Sendikalara söz hakkı verdiğimiz tüm platformları reddettiler. Sokağı ilk günden itibaren kendileri tercih etti. Toplumu yanıltarak, doğru olmayan ifadeler kullanarak toplumu aydınlığa değil, zorluğa götürdüler. Şimdi de Anayasa Mahkemesi’ne gittiler. Eğer mahkeme hukuka uygun olmadığına dair bir karar verirse boynumuz kıldan ince.”

Sendikaları diyaloğa yanaşmamakla ve ithamda bulunup hakaret yağdırmakla suçlayan Çavuşoğlu, ‘kimse bana öğretmen düşmanı diyemez’ ifadelerini kullandı.