Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 14’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine yaşamını adamış, haklı davamızın ışığı, devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ebediyete uğurlayışımızın üzerinden 14 yıl geçmiştir.

Hayatı boyunca bizlere; millî ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız sürece ayakta kalacağımızı, cesaretin ve inancın başarının temel şartı olduğunu hatırlatan Denktaş, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin simgesi olmuştur. ‘Türklüğünüzle övünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı ile gurur duyun’ sözleriyle, devletimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmanın her Kıbrıs Türkü için vazgeçilmez bir görev olduğunu vurgulamıştır.

Atatürk’ün izinde, devletten ve bağımsızlıktan asla taviz verilemeyeceğini savunan onun kararlı duruşu, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın mirası; cesaretle, inançla ve millî bilinçle yaşatılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin on dördüncü seneidevriyesinde bir kez daha kendisini saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”