Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Çavuş, mesajında Denktaş’ın ömrünü halkının onurlu geleceğine adadığını belirterek, “En zor koşullarda dahi inancından, davasından ve milletine olan bağlılığından asla taviz vermemiştir. Onun kararlılığı, dirayeti ve sarsılmaz iradesi bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Çavuş'un anma mesajının tamamı şu şekilde:

"Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 14. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simgesi, bağımsızlık ve egemenlik iradesinin mimarıdır. Ömrünü halkının onurlu geleceğine adayan Denktaş, en zor şartlar altında dahi inancından, davasından ve milletine olan bağlılığından asla taviz vermemiştir. Onun kararlılığı, dirayeti ve sarsılmaz iradesi bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir.

Kıbrıs Türk halkının kimliğini, haklarını ve egemenlik hakkını uluslararası platformlarda yılmadan savunan Denktaş, güçlü devlet anlayışı ve ileri görüşlülüğüyle tarihe yön vermiş bir liderdir. Anavatan Türkiye ile kurduğu sağlam bağ ve ortak kader bilinci, halkımızın güvenliğinin ve geleceğinin teminatı olmuştur. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgür ve egemen bir şekilde yaşıyorsak, bu, onun ve dava arkadaşlarının ödün vermeyen mücadelesi sayesinde mümkün olmuştur.

Kurucu Cumhurbaşkanımızın bizlere bıraktığı en büyük miras; devlete sahip çıkma bilinci, milli duruş ve bağımsız yaşama iradesidir. Bu mirası korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere sağlam temeller üzerinde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Denktaş’ın inancı, cesareti ve liderliği Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın özgürlük mücadelesinin öncüsü Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun"