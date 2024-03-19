Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, yanlış giden işlerin yanında olmayacaklarını, bu alanda taviz verme düşünceleri olmadığını, af yasası konusunda yapılan çıkarımların doğru olmadığını Cumhurbaşkanı ve hükümetin de bu yönde bir ifadede bulunmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, çürük elmaların temizlenmesinde hükümetin CTP ile aynı hassasiyete sahip olduğunu söyledi.

“Af söz konusu değildir olmayacaktır da” diyen Çavuşoğlu, kimsenin böyle bir niyeti olmadığını iddia etti.

Çavuşoğlu, geçersiz diplomaların, polise teslim edilerek, sahtelikle ilgili davaları yürütmesi düşüncesinde olduklarını belirtti.

Bakanlık açısından ön izin verilen ancak gereğini yapmayan 12 üniversitenin yok hükmünde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, akredite kurumları ve YÖK ile görüştüklerini, işbirliği içinde olduklarını söyledi.