Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Girne Anafartalar Lisesi Müdürü Mehmet Güneyli, Girne Anafartalar Eğitim Spor Kulübü Başkanı Davut Kansu ve Badminton Eğitmeni Güngör Acar, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu yer aldı.

Kabulde, Girne Anafartalar Lisesi’ndeki spor alanlarının iyileştirilmesi ve sportif imkanların geliştirilmesine yönelik hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif faaliyetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında şunları da kaydetti:

“Gençlerimizin yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri nitelikli eğitim ortamları oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Okullarımızın imkanlarını daha da geliştirmeye ve öğrencilerimizi sporla buluşturan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.”