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Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü M.B. tutuklanırken, polisin soruşturması sürüyor.

Kazada ağır yaralanan N.Y. , kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Cerrahi Servisi'nde müşahede altına alındı.

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Polis açıklamasına göre, M.B. (54) yönetimindeki çift kabin araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde geri geri seyrettiği sırada, aynı yönde yol içerisinde yaya olarak yürüyen N.Y. (85) 'ye çarptı.

Aydınköy'de Laleli Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, geri manevra yapan bir aracın çarptığı 85 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

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