KKTC’nin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Ercan Havalimanı, sadece yolcu trafiğiyle değil, kamu maliyesine sağladığı katkıyla da ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında Maliye Bakanlığı hesabına 2026 yılının 2. Dönem ciro payını KDV’si ile birlikte yatırdığını açıkladı.

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Genel Müdür Yardımcısı Dilek Conkbayır, 2026 yılı 2’inci dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) üç aylık KDV dahil ciro payı olarak bugün Maliye Bakanlığı’na 393 milyon 259 bin 55.77 Türk lirası ödeme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Conkbayır, gerçekleştirilen ödemenin kamu bütçesine doğrudan kaynak aktarımı sağlamasının yanı sıra devletin yatırım, eğitim, sağlık, altyapı ve kamu hizmetleri için kullanabileceğini ve mali kapasitenin güçlenmesine katkıda bulacağını belirtti.

Emrullah Turanlı: Ercan, ekonomik değer üretmeye devam ediyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yapılan ödemenin yalnızca sözleşmesel bir yükümlülüğün yerine getirilmesi olmadığını, aynı zamanda KKTC ekonomisine duyulan güvenin ve uzun vadeli yatırım anlayışının somut göstergesi olduğunu söyledi. Turanlı, Ercan Havalimanı’nın ekonomik değer üretmeye devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında elde ettiğimiz cironun yüzde 56’sını yılda dört dönem halinde düzenli olarak KKTC Maliyesine aktarıyoruz. Bu sistem sayesinde havalimanındaki büyüme doğrudan devlet gelirlerine yansıyor. Yolcu sayısı arttıkça, ekonomik hareketlilik büyüdükçe ve havalimanı geliştikçe kamu maliyesinin elde ettiği gelir de aynı doğrultuda yükseliyor.”

Kamu maliyesine düzenli ve sürdürülebilir katkı

Turanlı, Ercan Havalimanı’ndan elde edilen ciro payının düzenli olarak Maliye Bakanlığı’na aktarılmasının kamu gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir kaynak oluşturduğuna dikkat çekti.

Kamu bütçesine doğrudan aktarılan bu tür gelirlerin bütçe dengesinin korunmasına, kamu yatırımlarının finansmanına ve mali disiplinin güçlendirilmesine katkı sunduğunu ifade eden Turanlı, “Düzenli gelir akışı, kamu kaynaklarının daha etkin planlanmasına da imkân tanıyor. Ercan Havalimanı yalnızca bir ulaşım merkezi değil aynı zamanda KKTC ekonomisinin büyümesini destekleyen stratejik bir yatırımdır” dedi.

Yolcu artışı ekonomiyi büyütüyor

Ercan Havalimanı'nda son dönemde yaşanan yolcu ve uçak trafiği artışının ekonomiye doğrudan yansıdığına dikkat çeken Turanlı, büyümenin devam etmesiyle birlikte kamu gelirlerinin de artacağını belirtti.

Turanlı, “Her yeni yolcu ülke ekonomisine yeni bir ekonomik değer kazandırıyor. Turizm gelirleri artıyor, işletmeler daha fazla iş hacmine ulaşıyor, istihdam büyüyor ve bunun doğal sonucu olarak devletin vergi gelirleri ile ciro payı gelirleri de yükseliyor. Ercan Havalimanı büyüdükçe yalnızca T&T değil, KKTC ekonomisi de kazanıyor.” dedi.

Ülkeye değer üretmeye devam edeceğiz

Emrullah Turanlı, şirketin önceliğinin ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, “KKTC’ye duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ercan Havalimanı’nı geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, uluslararası standartlarda hizmet sunan ve ülke ekonomisine sürekli kaynak üreten stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Kamu maliyesine katkımızı artırmaya, yolcularımıza daha modern ve kaliteli hizmet sunmaya ve ülkemizin kalkınmasına destek olmaya kararlıyız” dedi.