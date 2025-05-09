Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Öğretmenler Sınav Tüzüğü’ndeki değişikliklerin, öğretmenler arasındaki eşitsizliği önlemek adına yapıldığını belirtti.

Düzenlemenin, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda ilk atama sınavına girecek olan öğretmenleri kapsadığını belirten Çavuşoğlu, sendikaların yaptığı basın açıklamasının "yersiz olduğunu" söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın, Teknik Kurul toplantısı öncesinde bakanlık önünde yaptığı açıklamanın ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

-“Değişiklikler, anomalileri düzenlemek ve adalet sağlayabilmek adına”

Bakan Çavuşoğlu, iki öğretmen sendikasının, Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü hakkında Bakanlık önünde ortak basın açıklaması yaptığına işaret ederek, düzenlemenin, kamuya yeni girecek öğretmenlerin haklarının korunmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Öğretmenler arasında haksızlık yarattığı için tüzük değişikliğinin çok uzun zamandır konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, geçen yıl ilkokullara Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğretmeni alınması için yapılan sınavın bunun en somut örneği olduğunu vurguladı.

Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yapılan sınavda 98 alan öğretmenin 110’uncu, 60 alan öğretmenin ise birinci geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, değişikliklerin, anomalileri düzenlemek ve adalet sağlayabilmek adına yapılmak istendiğini söyledi.

-“Değişiklik, komisyonda ilk atama sınavına girecek olan öğretmenlerimiz için”

Değişikliğin bu yıl yapılacak sınava girecek öğretmenleri kapsadığının altını çizen Çavuşoğlu, “Değişikliğin mevcut öğretmenlerle alakası yoktur. Kamu Hizmeti Komisyonu’nda ilk atama sınavına girecek olan öğretmenlerimiz içindir” dedi.

-Bakanlığa yönelik düzenlemeler

Bakanlığa yönelik de mecburi düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Öğretmenlik kadrolarının doldurulmasına yönelik talepleri 30 Haziran’a kadar belirleyip, Kamu Hizmeti Komisyonu’na bildirme zorunluluğunu kendimize getirdik. Daha önce bunun ucu daha açıktı ve öğretmen atamalarında bazı gecikmeler yaşanıyordu. Biz bu gecikmeler yaşanmasın diye kendimizi 30 Haziran’a kadar sınırlamış olduk.”

60 puan ve üzerinde alanlar için sınav süresinin bir yıl geçerli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, medya aracılığıyla münhalin en az 15 gün önceden müracaatçılara bildirilmesiyle ilgili de düzenleme yaptıklarını belirtti.

-“Adalet yaratacağını düşünmekteyiz”

Sınavları 70 Alan Bilgisi, 30 Eğitim Bilimleri olarak düzenlediklerini de ifade eden Nazım Çavuşoğlu, geçmişte Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri sınavının bir oturum olarak yapıldığına işaret etti.

Çavuşoğlu, “Soru havuzunda bir defa sorulan soru, ikinci kez sorulamadığı için Eğitim Bilimleri soruları öğretmen adaylarına eşit bir şekilde sunulmamaktaydı” dedi.

Yaklaşık iki bin öğretmenin münhallere başvurduğunu dile getiren Çavuşoğlu, her yapılan sınavda Eğitim Bilimlerinde farklı soru çıktığında, öğretmen adaylarından, “bir önceki gün soruların basit, bir sonraki gün ağır” olduğu yönünde tepkiler aldıklarını kaydetti.

Eğitim Bilimleriyle ilgili konuları tüm öğretmen adaylarına eşit yapmak istediklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bunun adalet yaratacağı düşüncesini belirtti.

Eğitim Bilimlerini altı-yedi başlığa bölerek, 30 puanı paylaştırdıklarını da kaydeden Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin her konuda bilgili olmasının önünü açtık ve bu eşitliği sağladık” dedi.

Çavuşoğlu, İngiliz dilinde tarih ve sosyal bilgiler gibi münhaller için sınavın en az yüzde 70’inin İngilizce olmasının mecbur hale getirildiğini de kaydetti.

-İtiraz sürecine düzenleme

Sınavlarda, itirazların nasıl yapılacağı ve değerlendirileceğiyle ilgili bir düzenleme olmadığını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun belirlediği kriterlerin uygulandığını söyleyen Çavuşoğlu, kamu görevlilerinin sınavlarında olan itiraz prosedürünü öğretmenler için de eklediklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, “Havada olan itiraz sürecini tamamen kamu görevlilerinde olan şekle koymuş olduk” dedi.

-“İlkokul öğretmen atamaları için yapılan sınav sistemi başarıyı motive etmiyordu”

Asıl meselelerden birinin sıralama listesi olduğunu kaydeden Nazım Çavuşoğlu, bütün dünyada ve KKTC’de orta eğitim ile kamu münhallerinde alınan sınav puanına göre sıralama yapılırken, ilkokul öğretmenlerinde 60 puanın alınması halinde bunun yaşa göre yapıldığını söyledi.

İlkokul öğretmenleri için de başarı sıralamasının, sınavda alınan puana göre yapılması için düzenleme yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu 2014’ten beri maalesef yanlış bir düzenlemeydi. Ancak sendika buna devamlı itiraz etmekteydi. Yani 100 alan işe giremiyor ama 60 alan işe girebiliyordu. Bu anomaliyi ortadan kaldırmak adına düzenleme yaptık” diye konuştu.

Münhale başvuracak öğretmenlerin çok mutlu olacağına inanç belirten Çavuşoğlu, “Bugüne kadar ilkokul öğretmen atamaları için yapılan sınav sistemi başarıyı motive etmiyordu… Herkesin gösterdiği başarı hak ettiği sıradır diye düşünüyoruz ve bu hakkı iade ediyoruz. Burada yaptığımız düzenlemenin alkışlanmak yerine eleştirilmesi, gerçekten sendikacılığın ülkede geldiği kısır döngüden başka bir şey değildir” dedi.

-Türkçe lisans mezunu öğretmenlere İngilizce münhale başvurma hakkı

İngilizce dilinde kimya, fizik, matematik, tarih, psikoloji alanlarında çok ciddi öğretmen eksiklikleri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Avrupa Dil Pasaportu C1 düzeyinde İngilizce sertifikasına sahip olan ve YÖK Dil Sınavında ilgili branşta en az 85 puan alanların, Türkçe lisans mezunu olsalar bile İngilizce münhale başvurmasının önünü açtıklarını söyledi.

Beklentinin tamamen İngiliz diline hakim olmayı gerektirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, İngilizce dilinde lisans mezunu öğretmen bulunmayan branşlarda, kendisini yetiştiren öğretmenlerin önünü açmak için bu düzenlemeyi yaptıklarını belirtti.

Tüzükte yapılan değişikliğin mevcut öğretmenlerle hiçbir ilgisi olmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Yaptığımız değişiklik bu seneden itibaren öğretmen alım münhallerine başvuracak olan öğretmenler içindir. Bu öğretmenler arasında oluşan eşitsizliğin önlemek adınadır” dedi.

Açıkladıkları dışında bir düzenleme yapmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, sendikaların yaptığı basın açıklamasının" yersiz olduğunu" ve bu konuların uzun bir zamandır konuşulduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, “Başarıya göre sıralama tüm dünyada varken, yaşa göre sıralamayı sendikanın savunması kabul edilebilecek bir durum değildir. Başarılı olan öğretmen arkadaşlarımıza büyük haksızlıktır diye düşünüyorum. Biz bu haksızlığı ortadan kaldırmak için bu çalışmayı yaptık” ifadelerini kullandı.