Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli güç olduğunu vurgulayarak eğitimde ortak idealin, çocuklara daha nitelikli ve iyi koşullarda eğitim sunmak olduğunu belirtti. Öğretmenlerin özveri ve emeklerinin toplumun ortak gururu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve ebediyete intikal eden eğitimcileri saygıyla andı.

Çavuşoğlu'nun mesajının tamamı şu şekilde:

“Eğitim, bir milletin geleceğe uzanan en sağlam köprüsüdür. Bu köprüyü sevgiyle, emekle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle inşa eden öğretmenlerimiz; bilgi aktaran, karakter şekillendiren, değer öğreten, bilinç uyandıran birer yol göstericisidir. Öğrencilerimizin kalplerine dokunarak onların özgüvenini, merakını ve umutlarını yeşerten bu kutsal görev, toplumumuzun yarınlarını doğrudan şekillendirmektedir.

Siz değerli öğretmenlerimiz, eğitim dünyamızın en güçlü dayanağısınız. Gösterdiğiniz özveri, sabır ve adanmışlık toplumumuzun ortak gururudur. ‘Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.’ Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri öğretmenlik mesleğinin önemini açıkça vurgulamaktadır. Milletimizin bugün ulaştığı her başarıda öğretmenlerimizin emeği, alın teri ve rehberliği vardır. Aynı bilinçle, KKTC’de eğitim kalitesini yükseltme hedefimizde yine en büyük güç öğretmenlerimizdedir.

Eğitim hepimizin ortak sorumluluğudur. Farklı görüş ve yaklaşımlar zaman zaman ortaya çıksa da tüm paydaşlarımızın ortak hedefinin; çocuklarımızın daha iyi koşullarda, daha nitelikli bir eğitim alması olduğuna inanmaktayım. Bu ortak idealde buluşmak, eğitim ailemizi daha da güçlü kılmakta ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anarken, yarınların mimarı olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü gönülden kutluyor, meslektaşlarımı saygı ile selamlıyorum.”