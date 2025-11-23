Gönyeli–Alayköy Belediyesi’nin, doğal kaynakları koruyan, israfı azaltan ve sürdürülebilirliği esas alan bir yönetim anlayışını benimsediğini belirten Başkan Amcaoğlu, bu kapsamda hem araç filosunun yenilendiğini hem de mevcut araçların ileri dönüşümle yeniden değerlendirildiğini söyledi.

Başkan Amcaoğlu, kent genelinde hizmetlerin daha düzenli ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla yeni bir mezbaha aracının filoya dahil edildiğini kaydetti.

Ayrıca, soğutucu kasası bozulan eski mezbaha aracının atılmak yerine ileri dönüşümle yeniden ele alındığını ifade eden Amcaoğlu, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla aracın kullanışlı bir kamyona dönüştürüldüğünü belirtti. Böylece hem bütçenin korunduğunu hem de atık oluşumunun azaltılarak kaynak verimliliğinin artırıldığını vurguladı.

Açıklamasında, belediyenin temel hedefinin elindeki imkanları çevreye duyarlı bir şekilde kullanarak kente en doğru hizmeti sunmak olduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Doğayı koruyan ve geleceği düşünen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.